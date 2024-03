Eccellenza/B, la capolista Ugento sbanca anche Ginosa

Sconfitta di misura del Ginosa con la capolista: una rete di Medina, a inizio ripresa, consente agli ospiti di sbancare il “Miani” e continuare la marcia trionfale in vetta. I biancazzurri, comunque, hanno tenuto testa ai quotati avversari, ma la qualità maggiore e un palleggio superlativo hanno fatto la differenza. Il pareggio, per quanto visto nei novanta minuti poteva starci, ma in gare tirate e combattute, a volte, sono gli episodi a essere determinanti ed è stato favorevole ai salentini.

Prima frazione equilibrata e con poche azioni degne di nota. Il primo sussulto si registra al 23’ quando Ancora raccoglie un assist dalla sinistra e, dal limite, chiama Pizzaleo ad un intervento prodigioso. La replica ginosina giunge alla mezzora quando Thiam sfonda sull’out destro e taglia l’area con un traversone maligno sul quale arriva in leggero ritardo Vapore sul secondo palo. Ugento pericoloso al 43’ quando, sugli sviluppi di un corner, Ancora inzucca sottomisura alzando di poco la mira.

Nella ripresa gli ospiti aumentano i giri del motore e, grazie anche ad un buon possesso palla, trovano la zampata vincente. Già al minuto 2 capitano le prime avvisaglie: sugli sviluppi di una punizione sull’out sinistro, Iborra spizzica di testa in area con la sfera che scheggia la traversa. Gli uomini del tecnico Oliva prendono campo ed al minuto 11 mettono a segno il gol-partita: Medina lavora un buon pallone appena dentro l’area e da posizione defilata, sull’out sinistro, inventa una parabola maligna che supera Pizzaleo, con la sfera che sbatte sul palo interno e termina nel sacco.

I padroni di casa cercano di reagire ma restano imbrigliati dalla buona organizzazione di gioco degli ospiti. Alla mezzora l’Ugento, grazie ad un’azione ben manovrata, va vicino al raddoppio: prima Medina trova sulla propria strada un superlativo Pizzaleo e sul tap-in Ancora si vede respingere il tiro a botta sicura da un difensore sulla linea. Sino alla fine la capolista controlla con ordine il match e conquista tre punti importanti che la lanciano spedita in vetta verso il traguardo finale.

Per il Ginosa un ko da smaltire in fretta e pensare alla sfida cruciale esterna contro il Mesagne, per riprendere la marcia vincente e mettere in cascina punti utili per la salvezza diretta.

GINOSA-UGENTO 0–1

RETE: 56’ Medina.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Gatto, Partipilo, Patronelli, Pinto, Gallitelli (65’ Sergio), Soriano (73’ Schirizzi), Richella (65’ Cardamone), Vapore, Thiam (77’ Genchi). Panchina: Casamassima, Chiochia, Verdano, Cardinale, Coronese. All. Passariello

UGENTO: Maggi, Lezzi, Romano, Iborra, Martinez, Bernaola, Mariano (65’ Cazzato), Ruiz, Medina, Regner, Ancora (90’+1’ Amico). Panchina: Russo, Muci, Irizo, Elia, Suppressa, Cortes, Bisanti. All. Oliva

ARBITRO: Giorgio Caldararo di Lecce. Assistenti: Francesco Sifo e Cosimo De Stena di Molfetta.

Ammoniti: Patronelli, Richella e Cardamone (G), Lezzi (U).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author