Eccellenza/B: Ginosa, esonerato il diesse Franco Sgrona

Franco Sgrona non è più il direttore sportivo del Ginosa. Ad annunciare l’esonero il club tarantino attraverso una nota: “Dopo la sconfitta interna di ieri contro il Novoli per 1-2, la società Biancazzurra comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Franco Sgrona. La società dell’A.S. Ginosa ringrazia il D.S. per la sua collaborazione svolta, augurando le migliori fortune professionali”.