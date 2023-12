Eccellenza/B, Ginosa-Brilla Campi 1-0: decide un’autorete

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per il Ginosa che, al “Miani”, piega di misura un ostico Brilla Campi e riprende a macinare punti. Gara piacevole e combattuta da entrambe le squadre, con i padroni di casa che hanno saputo concretizzare le occasioni create al contrario dei salentini, organizzati e ben messi in campo, che non sono riusciti a sfondare la solida difesa ginosina.

Il tecnico Passariello (in tribuna per squalifica) recupera Genchi e Richella, con quest’ultimo che si accomoda in panchina. Prima frazione giocata sotto una leggera e fastidiosa pioggia. Pronti via, dopo appena un giro di lancette gli ospiti si rendono pericolosi con una conclusione maligna dal limite dell’ex Facecchia che trova un attento Pizzaleo a distendersi sulla propria destra e respingere in tuffo.



La replica biancazzurra è immediata: al 3’, un’azione ben manovrata vede Thiam sfondare sulla sinistra e dal fondo mettere dietro un invitante assist per Genchi, il cui tiro ravvicinato viene respinto miracolosamente da un superbo Laghezza.

Il Ginosa preme e al 6’ la sblocca: azione manovrata sulla fascia destra con Cimmarusti che verticalizza per Gatto, il quale brucia in velocità il suo diretto marcatore e crossa radente dentro l’area dove Fontanella, per anticipare gli avanti ginosini, infila maldestramente nella propria porta. A quel punto il Ginosa si abbassa contenendo gli attacchi avversari ed il primo tempo scivola via con i padroni di casa al riposo in vantaggio col minimo scarto.

La ripresa vede un Ginosa più determinato e concentrato che cerca di agire di rimessa, mentre il Brilla Campi non riesce a trovare spazi per pungere l’attenta retroguardia ginosina. Al minuto 11 ci prova Vapore con una conclusione ravvicinata che impegna Laghezza. Gli ospiti, non trovando spazi, ci provano con conclusioni dalla distanza che terminano lontano dalla porta difesa da Pizzaleo.

I biancazzurri controllano con ordine il match e, dopo 8 interminabili minuti di recupero (7 + 1 supplementare) possono esternare la propria soddisfazione per un successo importante nell’ultima casalinga del 2023 e tre punti utili per la classifica. Domenica (ultima dell’anno prima della sosta natalizia) trasferta impegnativa in quel di Otranto, con l’obiettivo di chiudere il 2023 con un risultato positivo e dare continuità alla vittoria odierna.

GINOSA-BRILLA CAMPI 1–0

RETE: 6’ autorete Fontanella.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Fede (84’ Cardinale), Camporeale (61’ Schirizzi), Patronelli, Pinto, Gatto, Soriano, Genchi (90’+6’ Pignatale), Vapore (75’ Coronese), Thiam (67’ Richella). Panchina: Casamassima, Gallitelli, D’Angelo, Chiochia. All. Passariello (squalificato).

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella (61’ A. Poleti), Maniglia (89’ Pascali), Iaia, Tondo, Spedicato, Olibardi (61’ Carrozzo), Carlucci (72’ Turco), Facecchia, Marti (90’+4’ De Ventura), C. Poleti. Panchina: De Matteis, Litti, Schiavone, Sardelli. All. Patruno

ARBITRO: Andrea Gioia di Brindisi. Assistenti: Niccolò Gugliotta e Giuseppe Garofalo di Bari.

Ammoniti: Gatto, Genchi e Coronese (G), Maniglia, Tondo e Carrozzo (BC).

