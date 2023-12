Eccellenza/A: UC Bisceglie campione d’inverno con una cinquina

Doveva essere una vittoria e così è stato. Una partita che vede un monologo dell’Unione al Poli contro la Molfetta Sportiva nell’ultima giornata del girone d’andata dell’Eccellenza 23/24.

I ragazzi di mister Monopoli scendono in campo con la formazione tipo con il molfettese Binetti al posto dello squalificato Diomandè e Di Bari al posto di Giovanni Lullo. L’Unione parte subito forte e all’8° Andriano lancia in profondità Amoroso che rientra sul destro e prova a beffare sul primo palo un Garofalo attento a smanacciare. Al 14° Cascione pennella un cross tagliente dalla sinistra su cui Saani in area la gira di testa ma la sua incocciata esce di poco alta.

Un minuto dopo si replica l’azione precedente ma questa volta Saani, sul cross tagliente di Zinetti, la mette in rete per l’0-1. Al 26° Daniele tocca con la mano in area e Quarta decreta l’ammonizione e il rigore, sul dischetto va Amoroso che spiazza Garofalo e fa 0-2.

L’Unione però non si accontenta e macina gioco ed occasioni al 30° con Amoroso la cui girata sfiora il palo e al 36° con Zinetti che, servito da Mbaye al limite, conclude di poco sopra la traversa. Lo stesso Zinetti, molto ispirato, ci riprova con una botta dalla distanza al 38° ma senza inquadrare lo specchio di porta.

Al 41° ghiotta occasione per gli azzurri che al culmine di una spettacolare azione tambureggiante concludono con Saani ma il tiro dell’11 azzurro trova una deviazione provvidenziale che fa stampare il pallone sulla traversa prima di uscire fuori. Nell’ultimo della prima frazione Zinetti imbecca Mbaye che anticipa l’uscita di Garofalo, ma la sua conclusione bacia il palo.

Alla ripresa di gioco gli azzurri vogliono chiudere subito i conti e Bonasia entra in maniera sconsiderata in area su Talin sugli sviluppi di un corner. Per l’arbitro è fallo, che costa l’ammonizione al difensore biancorosso e rigore. Sul dischetto questa volta va Zinetti che fredda Garofalo e fa 0-3. Nei successivi minuti di gioco si susseguono le azioni pericolose e il monologo azzurro, ma a Bufi e compagni peccano di precisione e freddezza sotto porta.

Al 58° la prima reazione della Molfetta Sportiva con Dentico che conclude dal limite sugli sviluppi di un corner ma la conclusione è controllata da Di Bari. Al 65° doppia chance per Di Palma e Zinetti che però sono murati dalla retroguardia molfettese. Al 69° l’ex Stancarone prova il guizzo con un tiro dal limite, con palla che sfila non lontana dal palo alla destra di Di §Bari. Al minuto 77 Binetti sfodera un colpo da biliardo trovando l’eurogol sotto l’incrocio con una conclusione da 30 metri per il 0-4. Al’82° il neo entrato De Marco intercetta una ripartenza molfettese e serve con un fendente Zinetti che tutto solo batte Garofalo per il definitivo 0-5.

Per l’Unione 3 punti che valgono il titolo di Campione d’Inverno e la vetta della classifica, con il Molfetta Calcio (vittorioso con il Real Siti per 0-6) che insegue ad una lunghezza di distacco e a seguire Bisceglie e Real Siti. Proprio l’altra squadra biscegliese (in campo con il Canosa) ospiterà gli azzurri nel prossimo turno in un derby d’alta quota che si preannuncia caldissimo.

Marcatori: 15° Saani, 24° Amoroso ®, 47’ Zinetti (r), 77’ Binetti, 82° Zinetti

Molfetta Sportiva: Garofalo, Cattedra (57’ Antico), Raia, Marolla (61’ Minervini), Daniele, Bonasia, Tedone (13’ Colella (83’ Parrilla)), Dentico, Diarrassouba (78’ Mincuzzi), Caselli, Stancarone. Panchina: Tanzi, Parrilla, Mincuzzi, Colella, Minervini, Antico. All. Didonna

Unione Calcio: Di Bari, Di Pierro, Cascione, Bufi, Andriano (79’ De Marco), Talin (67’ Baggini), Mbaye (61’ Lanzone), Binetti, Amoroso, Zinetti (83’ Cirulli), Saani (61’ Di Palma). Panchina: Quagliarella, S. Lullo, Baggini, De Marco, Stella, Cirulli, Lanzone, Di Palma, Vitale. All. Monopoli

Ammoniti: 23’ Daniele (M), 43’ Diarrassouba (M), 46’ Bonasia (M)

