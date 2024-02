È morto il DS Enzo Nucifora, ex Taranto, Barletta e Martina

Il mondo del calcio è in lutto a seguito della morte, avvenuta oggi, 6 febbraio, all’Hospice di San Benedetto del Tronto, del direttore Enzo Nucifora, a causa di una grave malattia, all’età di 78 anni. Nato a Messina, nel 1981 con la Sambenedettese di Sonetti e Zoboletti, ottenne la prima delle sue otto promozioni in carriera, portando la squadra in Serie B. Nel 1998-1999, ricoprì il ruolo di direttore sportivo per un breve periodo nell’Ancona di mister Roberto Clagluna, prima di essere sostituito da Bruno Giordano. Dopo esperienze con Chieti e Samb, Nucifora ha collaborato con diverse squadre, tra cui Udinese, Pescara, Messina, Avellino, Atletico Catania, Taranto, Barletta, Gualdo e Martina. Nel 2015, è stato assolto completamente dalle accuse di calcioscommesse. I suoi funerali si terranno mercoledì alle 15.30 presso la chiesa della Marina di San Benedetto del Tronto.

