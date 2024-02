Cerignola, forte interesse per l’attaccante svincolato Vuthaj

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola è alla ricerca di una punta per completare il reparto avanzato dopo la partenza di Neglia ed il mancato arrivo di Asencio dal Potenza. Nelle ultime ore si sarebbe registrato un interesse concreto del club ofantino per Dardan Vuthaj, attaccante svincolato dopo le esperienze di Foggia, Novara e Crotone. Il classe ’95 albanese è sceso in campo l’ultima volta, con la maglia dei calabresi, contro il Catania nella gara del 7 gennaio.

Per il suo ritorno in Puglia potrebbero risultare decisive le prossime ore.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram