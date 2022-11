E’ già calciomercato: Ecco la possibile destinazione di Federico Cerone

Condividi su...

Federico Cerone è senza ombra di dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato di Serie D. Il fantasista ha risolto da poco il contratto con l’Afragolese, ricevendo diverse proposte da club del girone H di Serie D. Tra queste ci sarebbe il Barletta, intenzionato a rinforzarsi per provare l’assalto al professionismo. Dopo una serie di contatti tra le parti, tuttavia, pare che la trattativa non sia mai decollata realmente perché il team di mister Farina avrebbe già nel mirino altri elementi dalla C. Ecco, così, spuntare un’ipotesi a sorpresa con l’ambizioso Avezzano disposto ad accontentare le richieste dell’ex Brindisi e Savoia. In giornata ci sarebbe stato un un nuovo incontro che potrebbe portare Cerone in Abruzzo. Il mercato in Serie D aprirà ufficialmente i battenti a dicembre ma si sta già scaldando in queste ore.