”Stiamo vivendo un periodo poco brillante, di difficoltà, più di risultati che altro secondo me. Sembra scontato, ma è il momento di badare al sodo e vincere perché è l’unica medicina per lavorare serenamente. Sappiamo di non essere proprio in linea con gli obiettivi e le aspettative della piazza, siamo in una situazione inferiore rispetto alle attese, ma in un campionato così equilibrato due vittorie di fila possono lanciarti in classifica. Il Giugliano? Squadra organizzata, che dopo 13 giornate occupa posizioni di vertice non a caso. Sappiamo benissimo che andiamo ad affrontare una compagine in salute“. Così Nicola Bizzotto, difensore del Monopoli.