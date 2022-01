MESAGNE – Sono ancora senza esito le ricerche di Angela Grande, la donna mesagnese di 66 anni di cui non si hanno notizie da venerdì sera. Nella mattinata di lunedì sono riprese le battute coordinate da un’unità di comando mobile dei vigili del fuoco e che hanno visto impegnati decine di uomini in un raggio d’azione di 500 metri dall’abitazione della donna, in via Alcide De Gasperi, al rione Seta. La strada si affaccia sull’area mercatale di Mesagne e poi sulle campagne che portano in una direzione verso Torre Santa Susanna e nell’altra verso Latiano.

È proprio nei terreni, ricoperti per altro da una fitta vegetazione, nei casolari e nei pozzi che si sono concentrate le ricerche, effettuate anche con l’ausilio di un elicottero, di droni e delle unità cinofile dei vigili del fuoco. Nel frattempo, è in corso una cabina di regia convocata dal prefetto Carolina Bellantoni per coordinare e programmare il prosieguo delle ricerche. Maggiori aggiornamenti nel Telegiornale delle 14.15.