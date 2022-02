TARANTO- I Falchi hanno notato un continuo andirivieni dalla casa di un pregiudicato e hanno deciso di vederci chiaro: è stato messo ai domiciliari un 41enne di Taranto perché sorpreso a cedere cocaina a un cliente, oltre ad aver trovato in casa alcune dosi anche di marijuana .

È accaduto nella giornata di ieri, 4 febbraio, quando i Falchi hanno deciso di intervenire in via Crispi sospettando che in casa del 41enne avvenisse lo spaccio di droga. E, infatti, in un blitz nell’appartamento hanno trovato l’uomo a vendere una dosa di cocaina, e sequestrate altre 9 e alcune di hascisc. La perquisizione ha permesso di recuperare la somma di 100 euro, da ritenersi probabile provento dell’attività di spaccio. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente per la convalida, il 41enne è stato tratto in arresto in regime degli arresti domiciliari.