TARANTO – Sarà disputata mercoledì 9 febbraio alle 11.30, a Taranto allo stadio Iacovone, la gara amichevole Italia-Turchia under 19. Il match precede le qualificazioni per gli Europei under 19

La notizia è commentata dall’ex vice sindaco e assessore allo sprto del Comune di Taranto Fabiano Marti:

“Ci ho lavorato nel mio ruolo di Assessore allo Sport e sono felice di poter comunicare che ormai è tutto pronto. Voglio ringraziare – ha proseguito Marti – per il prezioso supporto il dottor Luca Labianca – tarantino doc, che segue da anni le nazionali di calcio giovanili in qualità di medico – e mister Nunziata, perché entrambi hanno fortemente voluto che l’under 19 venisse a Taranto”.

La squadra nazionale italiana di calcio under 19, allenata da Mister Nunziata, sarà a Taranto per un’amichevole di livello con i pari età della Turchia. Una sfida preparatoria per la fase di èlite di qualificazione al campionato Europeo under 19 che si svolgerà in Finlandia a marzo e vedrà l’Italia opposta oltre alla Finlandia alle blasonate rappresentative di Belgio e Germania.

Nello staff c’è anche un tarantino, il dottor Labianca, che segue da anni il calcio azzurro giovanile in qualità di medico ed ha vissuto in prima persona le ultime 2 finali europee under 19.

Il tecnico Nunziata ha condotto la nazionale di calcio under 17 alla finale dell’europeo nel 2019 e questa amichevole internazionale che si giocherà allo Iacovone è un ulteriore passo di avvicinamento per il traguardo prestigioso dell’europeo under-19 che Taranto vuole vivere da protagonista.