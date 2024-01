Dl elezioni, Decaro: “Terzi mandati anche sopra o 15mila abitanti”

Bari – Bari 2024, il penalista Michele Laforgia scrive alla città e agli alleati ma dal Pd gli rispondono che l’unità si pratica e non si predica: è ancora stallo nel centrosinistra per le Comunali del dopo Decaro. Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per l’election day, che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

