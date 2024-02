Disposto il rinvio di Casarano-Martina: c’è la data di recupero

Casarano e Martina non scenderanno in campo questa domenica al Capozza. Un rinvio disposto al netto della convocazione del centrocampista biancazzurro Paolo Virgilio, che sarà impegnato con la Rappresentativa Serie D alla “Viareggio Cup”. Il match tra itrani e salentini, inizialmente programmata per domenica 25 febbraio 2024, è stato dunque posticipato a mercoledì 28 febbraio 2024. Fischio d’inizio fissato per le ore 14:30.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author