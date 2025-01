🔴 Diretta: Team Altamura-Sorrento – Le formazioni ufficiali: le scelte di Di Donato e Barilari

LE FORMAZIONI

Team Altamura (4-4-2): Viola Manè, De Santis, Silletti, Acampa, Grande, Bumbu, Rolando, D’Amico, Leonetti, Minesso. A disposizione: Spina, Andreoli, Lagonigro, Simone. Allenatore: Di Donato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Carotenuto, Fusco, Blondett, Vitiello, Cangianello, De Francesco, Cuccurullo, Guadagni, Musso, Bolsius. A disposizione: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Carillo, Scala, Riccardi, Polidori, Matera, Colangiuli, Russo, Ilardi, Esposito, Palella, Fortunato, Esposito. Allenatore: Barilari

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Assistenti: Signorelli di Paola e Montanelli di Lecco

Quarto Ufficiale: Aureliano di Rossano

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio Tonino D’Angelo e benvenuti alla diretta testuale di Team Altamura-Sorrento, match valido per la 22esima giornata del Girone C di Serie C.

