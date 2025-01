🔴 Diretta: Giugliano-Audace Cerignola 0-0, primo tempo

CRONACA PRIMO TEMPO

8′ – Fase di studio in questi primi minuti. Ritmi molto bassi al De Cristoforo in questo avvio.

4′ – Giugliano che prova a farsi vedere subito dalle parti di Saracco. Non si lascia sorprendere la retroguardia pugliese.

1′ – Subito primo giallo del match: è per Peluso del Giugliano.

0′ – Calcio d’inizio al De Cristofaro: è cominciata Giugliano-Audace Cerignola.

IL TABELLINO LIVE

Giugliano-Audace Cerignola 0-0

Reti:

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi, Vallarelli, Coleghin, Peluso, Masala, Padula, Balde. A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, De Paoli, Del Sole, Njambe, Genovese, Minelli, Nuredini, D’Agostino, Lesi. Allenatore: Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Bianchini, Capomaggio, Paolucci, Russo, Salvemini, Achik. A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzan, Carrozza, Volpe. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Andreano di Prato

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Chiavaroli di Pescara

Quarto Ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Note: Ammoniti: Peluso (G).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

QUI AUDACE CERIGNOLA – Rispetto alle ultime, un solo cambio per Raffaele: c’è Bianchini in mezzo al campo e non Ruggiero. Torna da titolare, dopo aver scontato la squalifica Paolucci. In avanti, confermato il tandem Salvemini-Achik.

QUI GIUGLIANO – Ben quattro le variazioni nel 4-3-3 di Bertotto. Valdesi va a sinistra con Solcia al centro a far coppia con Caldole. In mezzo al campo, c’è Vaccarella e non Genovese. Due novità anche in avanti: con Padula, ci sono Masala e Balde.

Così in campo

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio De Cristofaro e benvenuti alla diretta testuale di Giugliano-Cerignola, match valido per la 23esima giornata del Girone C di Serie C che seguiremo insieme.

