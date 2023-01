BARI – Il Perugia toglie tutti gli spazi al Bari che senza Cheddira non punge e contro gli umbri esce dal campo con la seconda sconfitta consecutiva sul groppone. Finisce 2-0 per la formazione umbra, trascinata dalla doppietta di Di Serio, entrato in campo nel secondo tempo al posto di Di Carmine e decisivo per le sorti della gara. I biancorossi pugliesi sono stati poca roba rispetto alla squadra di Castori, che abbandona così la penultima posizione.

In cronaca: Mignani schiera Botta e Folorunsho alle spalle di Antenucci, Castori preferisce Di Carmine a Di Serio e Iannoni a Bartolomei. Al 12’ prima grande occasione per il Perugia: il riflesso di Caprile respinge il colpo di testa di Rosi. Il Bari si fa vedere al 25’ con un diagonale di Bellomo bloccato a terra da Gori. Nella ripresa la musica cambia: entrano Lisi, Di Serio e Luperini e il Perugia diventa padrone del campo: al 14’ il Bari sciupa un tre contro due con Folorunsho che sbaglia il passaggio e da quel momento esce dal campo. Al 30’ Casasola pennella per la testa di Di Serio che supera Dorval e fa 1-0, sette minuti più tardi Rosi pesca in profondità Di Serio che salta Di Cesare e batte Caprile nell’uno contro uno.

Finisce dopo 4’ minuti di recupero con il Bari battuto e scavalcato dal Sudtirol. Sabato c’è la Spal in trasferta per fermare la serie negativa.

BARI-PERUGIA 0-2

RETI: 30’st e 36’st Di Serio (P).

BARI (4-3-2-1): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Bellomo (41’st Pucino), Maiello (33’st Ricci) Benedetti, Folorunsho, Botta (16’st Mallamo), Antenucci (16’st Scheidler). Panchina: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Lops. All. M. Mignani.

PERUGIA (3-5-2): Gori, Rosi, Iannoni (26’st Bartolomei), Olivieri (41’st Matos), Dell’Orco (c), Paz (1’st Lisi), Di Carmine (19’st Di Serio), Curado, Casasola, Santoro, Kouan (19’st Luperini). Panchina: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Sulejmani, Sgarbi. All. F. Castori.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Alessio Tolfo (Pordenone) e Michele Lombardi (Brescia). Quarto Ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino). VAR: Marco Guida (Torre Annunziata), AVAR: Damiano Margani (Latina).

Ammoniti: Dell’Orco (P), Paz (P), Antenucci (B), Curado (P), Di Serio (P), Ricci (B).

Note: Angoli 3-7. Rec.: 1’pt; 4’st. Prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC. Stadio San Nicola, Bari; nuvoloso, 8°C circa, terreno in buone condizioni; 13.717 spettatori (7.651 abbonati, 110 tifosi ospiti).

