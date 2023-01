Taranto: Galigani, ‘Infantino sarà denunciato’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il dirigente rossoblù Vittorio Galigani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Gelbison, ha commentato le dichiarazioni dell’ex attaccante ionico Saveriano Infantino: “La società si è informata attraverso i propri avvocati e ci sono gli estremi per procedere dal punto di vista sportivo e legale. Stiamo informando la Procura Federale, allegando la dichiarazione rilasciata da Infantino, mentre dal punto di vista legale mister Capuano avrà l’appoggio della società nel tutelare la sua immagine dalle parole assurde del calciatore”.

Ecco cosa aveva detto Infantino: “Sul mio rendimento a Taranto ha inciso molto il tecnico. Oltre a offendere i calciatori, è un difensivista che non ha soluzioni di gioco, se non il lancio lungo per la prima punta posizionata vicino alla bandierina, veramente l’anticalcio. E pensare che ero venuto a Taranto con tanto entusiasmo, sapendo di essere in una grande piazza, anche se avrei potuto fare di più”. Sulla partita: “Il Taranto ha una squadra forte in tutti i reparti, mi aspetto una gara maschia”, così in una intervista a Tuttosporttaranto.

