LA SINTESI DEL MATCH

Seconda vittoria consecutiva per il Bisceglie. Vince e convince la formazione di Cinque, anche con l’inferiorità numerica. Finisce 2-0 la sfida contro un Canosa che rimane in partita sino alla fine.

All’11’ prima occasione per il Canosa: punizione di Partitpilo, respinta. Replica al 16′ con Dargenio, palla di poco alta sulla traversa. Pericoloso è anche Grumo al 21′, conclusione dal limite dell’area, sfera a lato. Respinge Fall su Di Rito al 27′, ma nulla può al 31′: primo tiro di Grumo, deviazione in area vincente proprio dell’esperto numero 9 che beffa il portiere ospite per l’1-0. Al 37′ il Canosa reagisce con un tentativo di Brusca da fuori, palla che supera la traversa.

Nella ripresa, al 55′, si fa vedere Bonicelli, ben servito da Di Rito, diagonale fuori misura. Al 59′ padroni di casa in dieci uomini: contrastato di gioco, reazione scomposta di Rodriguez che viene espulso. Ma i nerazzurrostellati continuano a fare la partita. E dopo una conclusione insidiosa del Canosa con Pinto, che ci prova dai 30 metri al 78′, il 2-0 finale arriva al 94′: gran giocata individuale di Bonicelli, tra i difensori avversari e conclusione potente e precisa alle spalle di Fall. Sugli spalti è tripudio, squadra a punteggio pieno dopo due gare. (Foto Emmanuele Mastrodonato)

BISCEGLIE-CANOSA 2-0

RETI: 31’pt Di Rito (B), 49’st Bonicelli (B)

BISCEGLIE: Tarolli, Barletta (45’st Di Pierro), Logrieco (39’st Poverino), Stele, Sanchez, Rodriguez, Bonicelli, Fanelli, Di Rito (36’st Salguero), Grumo (15’st Pissinis), Dargenio. Panchina: Zinfollino, Marasciulo, Ferrante, Losapio, Devivo. All. Cinque

CANOSA: Fall, Thomas (37’st Massari), Brusca, Pinto, Pignataro, Partipilo, Loseto, Lamatrice (21’st Masellis), Camara (21’st Caputo), Perez, Mandile. Panchina: Magistro, Palmieri, Patruno, Patruno, Erminio, Bruno, Scravalieri. All. Zinfollino.

ARBITRO: Raimondo di Taranto. Assistenti: Calabrese e Gugliotta

Ammoniti: Pignataro (C).

Espulsi: Rodriguez al 14’st (B).

Note: terreno di gioco in discrete condizioni, recuperi 2’pt; 5’st.