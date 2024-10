Di Pasquale e Angileri di testa, Monopoli e Crotone impattano al Veneziani

Prima la testa di Di Pasquale, poi quella di Angileri: sono i difensori i mattatori della nona giornata di campionato del Monopoli e del Crotone, che impattano al Veneziani dopo un match abbastanza bloccato nel primo tempo e molto divertente nella ripresa.

L’allenatore dei biancoverdi Colombo preferisce Yeboah a Bruschi, dall’altra parte non c’è Mattia Vitale sulla trequarti, al suo posto Oviszach. Fuori anche Tumminello a cui viene preferito Silva.

La cronaca del primo tempo è scarna: minuto 24: traversone da sinistra, colpo di testa di Vazquez bloccato a terra da D’Alterio. Poche emozioni fino alla fine del primo tempo con Pace che prova ancora la coordinazione dal limite senza impensierire D’Alterio.

Di tutto altro tenore la difesa: in due minuti il Crotone si fa pericoloso due volte e passa: sugli sviluppi di un corner Di Pasquale fa sponda per Gomez, vola Vitale in angolo. Il portiere del Monopoli non è altrettanto brillante subito dopo quando esce male su cross di Oviszach e permette a Di Pasquale di depositare indisturbato in rete. Il vantaggio dura pochissimo: Angileri sceglie perfettamente il tempo sull’angolo di Scipioni e batte D’Alterio.

Doppio Grandolfo tra il 25’ e il 28’: l’attaccante barese prima di piedi, poi con una girata per poco non porta in vantaggio i biancoverdi. L’ingresso di Falzerano porta ancora più brio alla squadra di Colombo che tiene il pallino del gioco e con Yeboah prova a impensierire D’Alterio. Finisce 1-1 dopo 4’ di recupero. Per il Monopoli secondo risultato utile di fila e quota 17 in classifica, il Crotone sale a 8 e non si tira fuori dai bassifondi.

MONOPOLI – CROTONE 1-1

Reti: 20’st Angileri(M); 17’st Di Pasquale(C)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vitale S.; Viteritti, Angileri(22’st Falzerano), Cristallo; Valenti, Bulevardi, Battocchio(42’st Yabre), Scipioni, Pace; Bruschi(12’st Yeboah), Vazquez(12’st Grandolfo).

All.: Colombo.

A disp.: Garofani, Sibilano; De Sena, Capozzi, Virgilio, Cascella, De Vietro, Cellamare, De Palo.



F.C. CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron(42’st Groppelli); Gallo, Schirò; Spina(25’st Stronati), Silva, Oviszach(30’st Vitale M.); Gomez(42’st Tumminello).

All.: Longo.

A disp.: Martino, Cucinotta; Armini, Cantisani, Rojas, Aprea, Akpa Akpro, Rispoli, Kostadinov, Chiarella.

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Mario Pinna della sezione di Oristano e Leonardo Tesi della sezione di Padova. Quarto ufficiale: Gabriele Totaro della sezione di Lecce.



Ammoniti: Vasquez, Pace(M); Cargnelutti, Silva, Schirò, Guerini, Di Pasquale(C). Espulsi: -.



Note: Recupero 3’ p.t., 4’ s.t.; angoli 4-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Crotone. Spettatori 2771 di cui 2002 abbonati e 31 ospiti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author