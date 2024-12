Deposito rifiuti radioattivi, città metropolitana dice no

Bari – Il Consiglio metropolitano di Bari ha approvato, all’unanimità, la mozione presentata dalla consigliera Francesca Bottalico, in qualità di prima firmataria, relativa alla possibilità che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica destini rifiuti nucleari nei territori vicini al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in particolare nei territori di Altamura e Gravina in Puglia, in quanto tali aree risultano tra le 51 individuate come idonee secondo la Carta Nazionale delle Aree Idonee. Con questa mozione il Consiglio metropolitano ha espresso “ferma opposizione all’individuazione delle aree nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia per il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi, mediante l’invio di osservazioni ufficiali al Ministero dell’Ambiente entro i termini previsti. Il Consiglio si è impegnato, inoltre, a promuovere un coordinamento tra i Comuni delle province di Bari, BAT, Matera, la Città Metropolitana di Bari, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e le associazioni ambientaliste, con l’obiettivo di intraprendere azioni condivise contro questa scelta e ad organizzare iniziative di sensibilizzazione per informare la cittadinanza sui rischi ambientali e sanitari legati a questa ipotesi”. (ansa)

