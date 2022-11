Della Cioppa, ex questore Foggia, nuovo prefetto di Chieti

Condividi su...

Mario Della Cioppa, pescarese di 63 anni e già questore di Foggia dal 2017 al 2019, è il nuovo prefetto di Chieti. Questore di Roma da maggio del 2021, prende il posto di Armando Forgione, destinato a svolgere le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione.

“Un bentornato in Abruzzo a Mario Della Cioppa, sua terra piena di origine che, ne sono certo, saprà valorizzare ulteriormente – ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo -. Saremo al suo fianco con spirito di collaborazione per scrivere nuove pagine importanti per la crescita del territorio e dei suoi cittadini. Con l’occasione ringrazio il prefetto Armando Forgione per il lavoro svolto in questi anni e gli auguro di raggiungere importanti traguardi con il nuovo incarico”.