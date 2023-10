De Giorgio post Potenza-Turris (2-3): “Una sconfitta che brucia”

Le dichiarazioni del tecnico del Potenza, Pietro De Giorgio, al termine della sfida contro la Turris terminata 2 a 3 (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Una sconfitta che brucia. Una sconfitta che fa male e ci da tanta rabbia per come è venuta. Un primo tempo non brillantissimo: siamo partiti bene poi ci siamo impauriti. Troppi ultimi passaggi sbagliati. Peccato aver preso gol su due azioni sulle quali in settimana avevamo lavorato tanto. Di buono prendo la prestazione fatta nel secondo tempo dove ho visto una grande reazione. Dopo aver riacciuffato con grande qualità e grande coraggio il 2 a 2, dispiace prendere un gol come quello del 3 a 2”.

