Lecco: ansia per il presidente Di Nunno, ricoverato in terapia intensiva

Ore di ansia in casa Lecco per le condizioni di salute del presidente Paolo Di Nunno. Operato all’omero la scorsa settimana per ricomporre una frattura causata da una brutta caduta mentre era nella sua azienda di Cormano (Milano), il patron ora è ricoverato in terapia intensiva per complicanze al cuore (ha un pacemaker) e ai polmoni. Le condizioni di Di Nunno sono stabili, ma dovrà restare sotto osservazione in ospedale per qualche altro giorno.

