Crosetto, ‘Cnn vede Puglia solo come mafia, va denunciata’

“La Cnn descrive la Puglia come una ‘landa desolata dove succede di tutto: omicidi in pieno giorno, sequestri a mano armata, mutilazioni, cellule terroristiche dormienti’. Titolo: ‘mafia style.’ Una vergogna cui giustamente i pugliesi, imprenditori e lavoratori, si stanno ribellando. Un racconto falso ed inaccettabile al quale dobbiamo ribellarci tutti”. Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X ipotizzando le vie legali per “chiedere conto alla Cnn per questa diffamazione internazionale”. Il G7 “sarà un successo che nessuno riuscirà a sporcare e che va vissuto con orgoglio. Così come con orgoglio va difesa la Puglia”.

