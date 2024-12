Crisi idrica Basilicata, Amendola (PD): “Ristori e sospensione pagamento bollette”

“È stato approvato un mio ordine del giorno che impegna il Governo sull’emergenza idrica in Basilicata dopo la dichiarazione dello stato di calamità sul Basento-Camastra. Ho chiesto all’esecutivo di adottare urgenti iniziative per i ristori nei confronti delle attività commerciali e industriali, la sospensione del pagamento di tributi e bollette fino al termine dell’emergenza, la predisposizione di un cronoprogramma per ampliare la capacità di raccoglimento dell’invaso e a istituire, con la Regione Basilicata e la supervisione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’ISPRA, un osservatorio sulla qualità delle acque”: così il deputato Pd Enzo Amendola dà notizia dell’approvazione dell’odg presentato in merito all’emergenza idrica in Basilicata. “Il Governo – sottolinea Amendola – accettando il testo si riserva di valutare le modalità. Un piccolo passo vista l’assenza di risorse in legge di Bilancio specifiche per la Basilicata. Noi chiediamo rispetto e dignità per una regione messa a dura prova dall’emergenza idrica”. “Una richiesta netta che porteremo avanti con il gruppo regionale Pd della Basilicata”, conclude Amendola.

