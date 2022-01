Quattro persone sono decedute a causa del Covid nelle ultime ventiquattro ore in Puglia. Secondo i dati forniti dal bollettino epidemiologico della Regione, oggi ci sono 8384 casi positivi in più rispetto a ieri su 54.677 tamponi effettuati. Aumentano anche i ricoveri, 593 persone sono in area non critica, 61 in terapia intensiva.

Queste nel dettaglio le cifre relativo ai nuovi positivi per ogni singola provincia pugliese.

Provincia di Bari: 2.621

Provincia di Bat: 875

Provincia di Brindisi: 852

Provincia di Foggia: 1.210

Provincia di Lecce: 1.572

Provincia di Taranto: 1.162

Residenti fuori regione: 61

Provincia in definizione: 31