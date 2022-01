Mattinata – “Questa mattina la nostra Comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza a causa della tragica scomparsa di una bambina di appena un anno”. Con un post pubblicato su Facebook il sindaco di Mattinata (Foggia) Michele Bisceglia dà notizia della morte improvvisa di una bambina di un anno. Il decesso – si apprende – è avvenuto ieri pomeriggio mentre la piccola dormiva, probabilmente a causa di soffocamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno fatto il possibile per salvare la piccola vittima. In casa della bambina sono arrivati anche i carabinieri. Non si esclude che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia sul corpicino della bimba. “La notizia che si è diffusa ieri sera, impietosa e drammatica, ha scosso tutto il paese” – ha commentato il sindaco – che aggiunge: “Facendomi interprete della volontà dell’intera Comunità vorrei esprimere i sentimenti di vicinanza e sostegno alle famiglie porgendo loro le condoglianze mie, dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza”, ha concluso.