PADOVA – Una pallottola all’interno di una busta recapitata alla dottoressa Antonella Viola, nota e stimata ricercatrice ed immunologa di Taranto che da tempo opera in Veneto e impegnata nella ricerca contro il Covid. “Esprimo ad Antonella Viola tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un Paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall’attacco del Covid”.

Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo l’invio di una lettera, accompagnata da una pallottola, all’immunologa tarantina. “Purtroppo – aggiunge Zaia – dobbiamo prendere atto che alcune frange della popolazione si sono lasciate andare in una sorta di conflitto sociale contro chiunque si adoperi per arrivare a sconfiggere il virus.