Alle 23.10 circa una squadra dei Vigili de Fuoco è intervenuta a Gallipoli in via Savonarola dove, all’interno di in parcheggio condominiale, un furgone era interessato da un incendio. I Vigili del Fuoco del locale distaccamento intervenuti sul posto hanno spento le fiamme che stavano danneggiando la parte anteriore del furgone, evitando che queste si propagassero ulteriormente. Al momento sono in fase di accertamento le cause che hanno generato il rogo.

Immagine di repertorio