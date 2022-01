MASSAFRA- Notte di paura per una coppia di Massafra svegliata nel cuore della notte dalle fiamme e dal fumo: due auto sono andate a fuoco intorno a mezzanotte e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia.

È accaduto nella notte del 6 gennaio in via Aurelio Saffi, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, ed era da poco trascorsa la mezzanotte, quando un uomo e una donna hanno chiamato l’intervento dei pompieri per domare le fiamme che hanno avvolto l’auto del primo, una Bmw serie 5, distruggendola completamente. E poi alcune lingue di fuoco hanno attinto quella della compagna, una Bmw serie 3, parcheggiata dietro la prima.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato un’attività d’indagine. I militari non escludono possa trattarsi di incendio doloso e hanno trascorso la notte ad ascoltare le persone vicine alla coppia. Al vaglio dei carabinieri le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.