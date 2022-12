Covid: Lacarra, ‘Governo tende la mano ai no vax’

“Mentre il Paese è terrorizzato dal ritorno del Covid-19, il Governo italiano sceglie di tendere la mano ai No Vax e soprattutto a quei sanitari che hanno rifiutato di vaccinarsi. Non è solo un segnale terribilmente sbagliato, ma anche fortemente contraddittorio visto che in contemporanea il Ministro della Salute obbliga al tampone chi arriva dalla Cina”. Lo dichiara in una nota Marco Lacarra, deputato e segretario del Pd Puglia.

“Togliere le sanzioni a chi in questi anni di pandemia non ha rispettato le regole è un’altra sfaccettatura della portata ideologica di questo decreto – aggiunge Lacarra -. Oltre alle regole, però, il Governo pare essere allergico anche alle voci dissonanti. Si vocifera che potrebbero applicare la ‘tagliola’ per comprimere i tempi d’Aula, ossia per chiudere la bocca alle opposizioni. Continueremo a farci sentire in ogni sede contro le assurde decisioni di questa maggioranza, gravi per il Paese e per la nostra democrazia”, conclude il deputato e segretario del Pd Puglia.

