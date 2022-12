Roma – Dal Covid al lavoro, dai temi economici a quelli internazionali: la Premier Giorgia Meloni risponde alle domande dei giornalisti mentre al Senato la Manovra diventa legge. Mi fido dei miei alleati al governo dice. A di là dei dibattiti naturali all’interno di una maggioranza, e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti, c’è visione comune.

Si sofferma a parlare del Reddito di Cittadinanza. Per i lavoratori “occupabili” il reddito sarà corrisposto per 7 mensilità. Per gli altri (nuclei con minori, anziani o disabili) resterà per tutto l’anno in attesa della riforma che avvera’ nel 2024. L’altro tema caldo è il Covid dopo l’aumento dei casi. Tranquillizza! Ci siamo mossi immediatamente: abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina, ma è efficace se viene presa da tutta l’Ue. “Intendo fare il presidenzialismo, dice in chiusura il presidente del Consiglio. Velocizzare le istituzioni sarà la mia eredità”.

Condividi su...

Linkedin email