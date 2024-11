Corsa per la legalità: borsa di studio contro violenza di genere

L’Associazione Nazionale Magistrati, sezione distrettuale di Lecce, in collaborazione con le sottosezioni di Brindisi e Taranto, ha deciso di destinare una parte del denaro raccolto durante la IV edizione della “Corsa per la legalità”, tenutasi lo scorso 27 maggio a San Pietro Vernotico, per istituire una borsa di studio di € 1.000.

La borsa sarà assegnata alla migliore tesi di laurea magistrale che, a giudizio di una commissione, tratterà il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Le tesi dovranno esplorare tale argomento in una prospettiva multidisciplinare, analizzando i fattori scatenanti della violenza, le azioni preventive e il ruolo centrale della donna in una società moderna e civile.

Potranno partecipare al bando studentesse e studenti residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, che abbiano discusso o siano prossimi a discutere una tesi su questo tema nell’anno accademico 2024/2025 in qualsiasi ateneo italiano. Le domande di partecipazione, accompagnate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo astrabrindisi@gmail.com entro il 31 marzo 2025.

