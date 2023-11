Coppa Italia Serie D, il Casarano ospita la Fidelis Andria per un derby imperdibile

Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Mercoledì pomeriggio al Capozza scenderanno in campo Casarano e Fidelis Andria, due formazioni dalla stessa ambizione vincente, ma reduci da momenti sicuramente diversi. I federiciani, dopo una partenza sprint, hanno perso smalto e punti. Nelle ultime cinque giornate di campionato è arrivato un solo successo, in casa, con il Santa Maria, due pareggi con Paganese e Angri, e due sconfitte, l’ultima delle quali fatale per mister Farina, esonerato dopo il ko maturato a San Pancrazio in casa del Gallipoli. Un periodaccio nato subito dopo il secondo turno di coppa, superato a discapito del Bitonto lo scorso 18 ottobre. Nella stessa data il Casarano riuscì ad espugnare il Curlo dopo la lotteria dei calci di rigore, sbattendo fuori il Fasano. I rossazzurri, in campionato, sono in striscia positivissima: l’unico ko è quello dello scorso 10 settembre, al debutto con il Rotonda. Una squadra, quella di mister Beppe Laterza, cresciuta tanto in termini di consapevolezza dei propri mezzi, che ora occupa il secondo posto non in solitaria a quota 20, a tre lunghezze dalla capolista. Tre punti più in basso, c’è proprio l’Andria, con mister De Candia pronto a debuttare sulla panchina della Fidelis proprio contro una delle sue ex squadre.

Una gara alla quale abbiamo già assistito in campionato lo scorso 24 settembre, in occasione della terza giornata. In Salento finì senza né vincitori né vinti, con Perez che a tempo praticamente scaduto pareggiò il momentaneo vantaggio di Martinez. Per il Casarano fu il secondo punto raccolto dopo tre giornate, mentre per la Fidelis quella partita ha rappresentato il primo stop dopo due vittorie consecutive. La situazione, a meno di due mesi di distanza, sembra si sia ribaltata e la gara di mercoledì potrebbe valere molto più di un semplice passaggio del turno.

