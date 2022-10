Coppa Italia serie C: sarà Juve Stabia-Foggia e Crotone-Monopoli

Definiti gli accoppiamenti del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. Due le formazioni pugliesi ancora in corsa: il Foggia affronterà la Juve Stabia e sarà un remake quasi immediato della sfida di campionato in programma martedì 18 ottobre. Il Monopoli renderà visita al Crotone, formazione contro la quale ha subito la prima sconfitta in campionato alla seconda giornata. Per il Potenza, invece, è in programma la trasferta a Catanzaro. Le gare saranno giocate nelle giornate dell’1, 2 e 3 novembre prossimi. Anche per questo turno, si gioca in gara secca e al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.