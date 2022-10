BARLETTA – Antonio Pignataro reintegrato nell’organico del Barletta. Si interrompe dopo quasi un mese la separazione in casa tra il club e l’attaccante biancorosso, ai margini della rosa dalla vigilia del match contro la Cavese del 18 settembre.

La situazione, motivata da azioni disciplinari sanzionate dalla società, è rientrata grazie al passo indietro del centravanti, che ha comunicato le sue scuse a dirigenza, staff e calciatori dopo la partita contro il Martina. Pignataro è stato reintegrato nel pomeriggio di giovedì, dopo una lunga serie di chiarimenti intercorsi nell’arco degli ultimi giorni, culminati con l’incontro e la pace fatta in tarda mattinata.

Scelta di buonsenso di entrambe le parti. Pignataro si avviava ad un periodo di inattività fino al mercato dicembrino, pur con la possibilità di svincolarsi e rispondere alle sirene di Eccellenza, il Barletta invece ricuce lo strappo con il suo tesserato e ritrova un’arma in più in zona offensiva, pur potendo intervenire sul mercato degli svincolati. Fino a poche ore fa, l’unica punta arruolabile per i prossimi match era Riccardo Lattanzio, complice l’infortunio di Zaldua che potrebbe averne per circa un mese.

Adesso si naviga verso la trasferta di Gravina. Sono già più di 300 i biglietti venduti per il settore ospiti del Vicino, con la possibilità di un incremento fino al giorno del match. Un’occasione per riscattarsi dopo il ko del Puttilli contro il Martina, ma soprattutto, per Pignataro, la chance di centrare il primo gol stagionale in un momento delicato per i biancorossi.