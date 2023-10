Coppa Italia Serie C, primo turno: risultati e highlights

Le gare delle squadre del Girone C della Serie C impegnate nel primo turno di Coppa Italia C

Avellino-Monopoli 3-0

18’ Mulè (A), 44’ Gori (A), 88’ Sgarbi (A)

Turris-Cerignola 2-0

50’ rigore D’Auria (T), 55’ D’Auria (T)

Benevento-Giugliano 1-1

48’ Marotta (B), 53’ Yabre (G)

Catania-Messina 2-0

53’ Bocic (C), 59’ Sarao (C)

Foggia-Sorrento 4-0

24′ Embalo (F), 34′ Rossi (F), 51’ Embalo (F), 73’ Peralta (F)

Juve Stabia-Potenza 0-1

53’ Gagliano (P)

Latina-Casertana 1-0

69’ Serbouti (L)

Virtus Francavilla-Brindisi 0-1

45′ rigore Ganz (B)

Picerno-Taranto (giovedì 5 ottobre alle 16.15)

