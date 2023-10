Coppa Italia C: i rigori sorridono al Picerno, Taranto eliminato

Al termine di una vera e propria maratona, il Picerno supera il Taranto ai tiri di rigore conquistando la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, dove affronterà il Catania al Massimino. Decisivo il cucchiaio di Emmanuele Esposito dopo gli errori di Cianci e De Santis. Finisce 5-3 per i lucani, che dal dischetto avevano sbagliato con Diop. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1: al vantaggio di Samele (19’) aveva risposto proprio Diop (69’).

LA CRONACA

🔴🔵 Esposito: ⚽️ GOL 5-3

🟥🟦 De Santis: ❌ alto

🔴🔵 Gallo: ⚽️ GOL 4-3

🟥🟦 Antonini: ⚽️ GOL 3-3

🔴🔵 Diop: ❌ parato 3-2

🟥🟦 Riggio: ⚽️ GOL 3-2

🔴🔵 Pitarresi: ⚽️ GOL 3-1

🟥🟦 Cianci: ❌ parato 2-1

🔴🔵 Maiorino: ⚽️ GOL 2-1

➕ RIGORI ➕

⏱️ 120’+1’ Si chiude qui, saranno i tiri di rigore a decidere chi passerà il turno.

⏱️ 120’ Un minuto di recupero.

🔴🔵 119’ Sventola di destro dal limite di Pitarresi, Loliva neutralizza.

🟥🟦 111’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppia sostituzione per Capuano: lasciano il campo Romano e Mastromonaco, entrano Zonta e Kondaj.

🔴🔵 109’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Gallo prende il posto di Ciko.

⏱️ 106’ Si riparte. Se anche al termine del secondo tempo supplementare persisterà la parità, si dovrà ricorrere ai tiri di rigore per stabilire chi accederà al secondo turno.

➕ SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE ➕

⏱️ 105’ Si chiude il primo tempo supplementare.

🔴🔵 100’ Ammonito 🟨 Gilli per proteste.

🔴🔵 94’ Risponde il Picerno con un colpo di tacco di Diop, servito da Esposito, a lato di pochissimo.

🟥🟦 91’ Subito Taranto: destro dal limite di Capone, Summa vola e mette in angolo.

⏱️ 91’ Si ricomincia.

➕ PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE ➕

⏱️ 90’+5’ Tempi regolamentari in parità: alla rete di Samele, al 19’, risponde Diop al 69’, si va ai supplementari.

🟥🟦 90’+2’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto: esce proprio Papaserio, entra Fiorani.

🟥🟦 90’+1’ Papaserio si avvita in area di rigore, ma calcia debolmente.

⏱️ 90’ Sono quattro i minuti di recupero.

🔴🔵 87’ SOSTITUZIONE 🔄 Quinto cambio per il Picerno: il tarantino Pasquale Maiorino rileva Santarcangelo.

🔴🔵 86’ Prodezza di Loliva su un colpo di testa ravvicinato di Santarcangelo.

🟥🟦 85’ SOSTITUZIONE 🔄 Terzo cambio nel Taranto: fuori un ottimo Samele, dentro Cianci.

🔴🔵 81’ Ammonito 🟨 Pagliai per gioco falloso.

🟥🟦 78’ Occasionissima per il Taranto: Samele, tra i migliori dei suoi, scambia con Kanoute che entra in area e colpisce in pieno l’incrocio dei pali.

🔴🔵 77’ Palla gol per il Picerno: solito cross di Pagliai dalla destra, Guerra, lasciato completamente solo, colpisce di testa ma non inquadra la porta.

🔴🔵 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Quarto cambio in casa Picerno: Garcia per Biasiol.

🔴🔵 69’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ Diop! Preciso cross di Pagliai dalla destra, al centro dell’area stacco imperioso di Diop che batte Loliva riportando il match in equilibrio: 1-1.

🟥🟦 66’ Lanciato in campo aperto, Kanoute se ne va da solo, arriva al limite dell’area, ma spara fuori.

🔴🔵 62’ Ammonito 🟨 E. Esposito per gioco falloso.

🟥🟦 55’ Ammonito 🟨 Riggio per gioco falloso.

🔴🔵 55’ SOSTITUZIONE 🔄 Terzo cambio per il Picerno: finisce la partita di Savarese, comincia quella di Pagliai.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Due nuovi ingressi anche nel Taranto: Kanoute e Capone prendono il posto di Orlando e Bifulco.

🔵🔴 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi nel Picerno: Emmanuele Esposito e Guerra per Ceccarelli e Novella.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Al termine della prima frazione, il Taranto va negli spogliatoi in vantaggio sul Picerno grazie alla rete di Samele al 19’.

⏱️ 45’ Concessi 2 minuti di recupero.

🟥🟦 42’ Ancora Taranto: acrobazia in area di Samele, ma è troppo debole per impensierire il portiere melandrino.

🟥🟦 41’ Incredibile palla gol per i rossoblu pugliesi: Bifulco approfitta di un errore della difesa di casa, ma sul destro violento Summa compie un vero e proprio “miracolo”.

🟥🟦 36’ Contropiede veloce della squadra di Capuano: Samele innesca Orlando, ma il diagonale rasoterra viene neutralizzato da Summa.

🟥🟦 35’ Ammonito 🟨 Papaserio per gioco falloso.

🟥🟦 26’ Taranto vicino al raddoppio: lungo lancio dalle retrovie di Antonini per Orlando, che supera in velocità il portiere Summa, ma non riesce a trovare la porta da posizione troppo defilata.

🟥🟦 19’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Samele! Orlando elude l’intervento di due avversari in piena area di rigore con una bella giocata, la palla arriva a Samele che non ci pensa due volte e di destro, al volo, batte Summa.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 AZ PICERNO-🟥🟦 TARANTO 5-3 dcr (1-1)

⚽️ RETI: 19’ Samele (T), 69’ Diop (P)

🔴🔵 AZ PICERNO 4231: Summa 7; Savarese 5,5 (55’ Pagliai 7), Gilli 6,5, Biasiol 5,5 (70’ Garcia 6), Novella 5,5 (46‘ Guerra 6); Pitarresi 5,5, Ciko 6 (109’ Gallo si); Ceccarelli 5 (46’ E. Esposito 6), Diop 7, De Cristofaro 5,5; Santarcangelo 6 (87’ Maiorino 5,5). Panchina: Merelli, A. Esposito, Allegretto, Murano, De Ciancio, Graziani. All. Longo.

🟥🟦 TARANTO 343: Loliva 6; Riggio 6, Antonini 6, De Santis 6; Mastromonaco 6 (111’ Kondaj sv), Romano 5,5 (111’ Zonta sv), Papaserio 6 (90’+2’ Fiorani 6), Ferrara 6,5; Orlando 6,5 (46’ Kanoute 6,5), Samele 7 (85’ Cianci 6), Bifulco 5 (46’ Capone 6). Panchina: Vannucchi, Di Serio, Enrici, Panico, Heinz, Hysaj. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila 6. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Diego Spatrisano di Cesena. IV: Simone Palmieri di Avellino.

🟨 AMMONITI: Papaserio, Riggio (T); E. Esposito, Pagliai, Gilli (P).

📌 NOTE: recuperi 2’/4’/0’/1’. Angoli 3-6

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp