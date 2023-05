COPERTINO – All’ospedale di Copertino è stato inaugurato il nuovo reparto di ortopedia, presente al primo piano, che potrà accogliere 23 pazienti, previsto anche un modulo di chirurgia del piede per specializzare sempre di più l’attività del reparto e in generale far sì che il nosocomio possa far fronte alle necessità crescenti di ricoveri e prestazioni

Inoltre procedono secondo i piani i lavori di ampliamento del pronto soccorso e della riabilitazione che dovrebbero concludersi entro un anno e presto partiranno anche quelle per la terapia intesiva.

