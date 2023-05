LECCE – Si apre uno spiraglio importante per i vincitori del concorso per pulitori di Sanitaservice Lecce, ma anche gli operatori del trasposto secondario, che ormai da un anno aspettano di poter entrare in servizio, a riferirlo il Cobas soddisfatto di questo importante passo in avanti.

Dopo l’incontro con i dirigenti dell’Asl e con l’amministratore di Sanitaservice Francesco Massaro, quest’ultimo si è impegnato ad inoltrare la richiesta per le assunzioni di 89 pulitori, ovvero l’intero fabbisogno del 2023.

Questo facendo riferimento alle nuove linee guida della Regione, che h stabilito che le procedure di reclutamento e gestione del personale sono subordinate all’autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa definizione da parte di ciascuna Società di un apposito piano assunzionale trimestrale, da qui l’impegno dell’amministratore di Sanitaservice.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

