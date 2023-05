Legge, è un avvocata ed è stata sospesa dall’ordine per delle foto Su istangram

Lei è Alessandra Demichelis ed ha subito una sospensione di 15 mesi dalla professione forense a causa di alcuni scatti “ troppo sopra le righe” pubblicati sul suo profilo Istangram, una decisione presa inseguito a numerose segnalazioni dal consiglio distrettuale di disciplina di Torino. Primi richiami avvenuti a gennaio scorso, dopo l’apertura della pagina Instagram «Dc Legalshow», un mix di scatti, molti fashion altri vagamente osé, videoclip e interviste, con l’intenzione di raccontare “la vita di un avvocato. Così da “sotto la toga niente” alle borse Chanel si è aperto un vero caso che ha portato la giovane professionista di 34 anni sulle pagine della stampa nazionale. Non si ferma però l’avvocato ( vuole essere chiamata così, rinunciando alla conquista della A finale. Per ora annuncia ricorso fino in Cassazione. Dopo il ricorso al consiglio nazionale forense, che dovrebbe la sanzione. L’avvocato sarebbe stata sospesa per Violazione dell’onore e del decoro della professione. Ma cosa pensano di questo caso gli avvocati pugliesi?