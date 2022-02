COPERTINO – In serata, poco prima delle 21.00, una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal comando provinciale di Lecce è intervenuta nel comune di Copertino, in Piazza Castello, per l’incendio di un’autovettura Opel Corsa. Alla guida vi era una ragazza che, notando il fumo che saliva nell’abitacolo, ha arrestato immediatamente la marcia del veicolo mettendosi in salvo. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e avviato gli accertamenti per risalire alla cause del rogo. Al momento si ipotizza un cortocircuito.