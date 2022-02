BARLETTA – Si è svolta presso il Parco dell’Umanità la fiaccolata per Michele Cilli, il 24enne di Barletta di cui non si sa più nulla da ormai un mese. Proprio nell’area verde del suo quartiere, i familiari hanno organizzato l’evento per sensibilizzare la cittadinanza e dare un segnale contro l’omertà che ha caratterizzato le ultime settimane.

Non solo commozione, ma anche rabbia e indignazione durante la fiaccolata, con le reazioni veementi anche da parte dei cittadini e degli amici di famiglia.

Resta viva la pista che porta ad un coinvolgimento negli ambienti del crimine organizzato. Non solo di Michele Cilli, ma anche del 34enne pregiudicato con cui si è allontanato la sera del 15 gennaio. Il passare del tempo lascia presagire il peggio, ma anche delle motivazioni pesanti dietro la scomparsa. Le autorità non si espongono, il caso resta al centro dei riflettori.