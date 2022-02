Torre Lapillo, prende fuoco contatore di un supermercato. Indagini in corso

PORTO CESAREO – Poco prima delle 21.00 i Vigili del Fuoco di Veglie sono intervenuti a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, in via 64, per un incendio che stava interessando un contatore elettrico del Supermercato “Market” in quel momento chiuso e che ha preso fuoco all’improvviso. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni nella sola parte esterna prossima al contatore. Al momento sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato il rogo.