Controlli straordinari della polizia a Presicce-Acquarica

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, che il Questore di Lecce ha disposto in tutta la provincia, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Criminale “Puglia Meridionale” e dalla Sezione di Polizia Stradale di Lecce, hanno portato a termine numerosi controlli nell’area del Comune di Presicce – Acquarica. Le operazioni sono finalizzate al contrasto e alla prevenzione dei reati in genere.

Il servizio ha portato a 8 posti di controllo; 337 persone controllate, di cui 66 con precedenti; 99 autovetture controllate (1 sequestrata; 1 sospesa circolazione); 2 contestazioni al codice della strada; 3 esercizi pubblici controllati.

Non sono mancati, inoltre, provvedimenti su minori. Nello specifico, i poliziotti hanno proceduto a ìd una denuncia a piede libero; una perquisizione domiciliare; e quattro contestazioni ex art. 75 DPR 309/90.

Due grammi di hashish sono stati sequestrati, insieme a quindici di marijuana ed uno spinello già confezionato.

Inoltre, a seguito di segnalazione di questo Commissariato di per violazione dell’affidamento in prova da parte di soggetto pregiudicato di Presicce-Acquarica, è stata comminata una diffida da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce con previsione della carcerazione in caso di ulteriore violazione.

