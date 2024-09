Allagamenti, disagio alla circolazione e danni: il maltempo si abbatte sul Salento

Strade e cantine allagate, alberi che hanno ceduto bloccando le carreggiate. Disagio alla circolazione stradale, agli studenti che raggiungevano gli edifici scolastici e a chi si recava sul posto di lavoro.

È quanto si è verificato nel Sud Salento nella mattinata di martedì 24 settembre 2024, a causa del maltempo e delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona compresa tra Poggiardo e Tricase.

Taurisano, Taviano, Melissano, Andrano, Casarano e Ugento i comuni più colpiti dal forte temporale, che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco alle prese con le oltre 25 richieste di soccorso ricevute in quell’area, coadiuvati dalle squadre della protezione civile e volontari.

A Melissano le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, così come a Racale e ad Alliste: in questi tre comuni, i sindaci avevano disposto la chiusura degli edifici scolastici, considerata anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temprali emanata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia.

Danni sono stati registrati a Taviano, Casarano e Taurisano. Tre le cantine risultate allagate nel secondo comunale, dove in via Leonardo Da Vinci, a causa delle forti piogge, è crollato il muro di cinta di un’abitazione di Via Leonardo Da Vinci. Per alcune ore è mancata la corrente in vari stabilimenti situati nella zona industriale di Casarano.

A marina di Andrano è crollato il basolato del lungomare degli Agavi, oggetto di lavori di riqualificazione recenti.

Due, infine, sono le trombe d’aria che si sono formate in mare, a largo di Gallipoli, simulando quasi un balletto. Tanta l’apprensione, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, in quanto i tornado non hanno raggiunto la terraferma.

