TARANTO- Una 32enne brindisina è stata sorpresa a Taranto nonostante le fosse stato vietato andarci da un provvedimento, alcune persone sono state beccate alla guida senza aver mai conseguito la patente, 14 persone sono state trovate con hascisc, cocaina ed eroina e a 16 sono state elevate contravvenzioni. Questi i risultati di un’intensa attività dei carabinieri della compagnia di Taranto.

È accaduto nel corso della serata di ieri, 22 febbraio, quando è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale.

Nello specifico, sono state effettuate numerose perquisizioni e posti di controllo rinforzati, che hanno permesso di denunciare in stato di libertà una 32enne della provincia di Brindisi, sorpresa nonostante avesse un provvedimento restrittivo del Foglio di via obbligatorio, che gli impone il divieto di ritorno nel comune di Taranto per anni tre. Un 21enne del luogo, trovato alla guida di un motociclo, privo di patente di guida mai conseguita, un 32enne straniero, trovato alla guida di un veicolo, privo di patente di guida mai conseguita.

Un 30enne pregiudicato del luogo, seguito controllo al Codice della strada, ha inveito verbalmente minacciando i militari operanti. Inoltre, sono stati altresì segnalati alla locale prefettura 14 persone, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi in possesso complessivamente di: 2,8 grammi di cocaina, 6,4 grammi di eroina e 14,5 grammi di hascisc. In più, sono state controllate 61 persone e 47 automezzi, sequestrati 2 automezzi per mancanza di copertura assicurativa, contestate 16 contravvenzioni al Codice della strada.