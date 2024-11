Consiglio regionale di Basilicata straordinario sulla crisi idrica tra le proteste

Erano circa 300 i cittadini lucani che hanno manifestato davanti la sede della regione Basilicata in via Anzio a Potenza contro le misure prese per arginare la crisi idrica che sta interessando 29 comuni e 140.000 abitanti. Chiarezza sulla salubrità dell’acqua del Basento, responsabilità sulla situazione attuale, non è possibile – dicono i manifestanti – che una regione così ricca di acqua si trovi in questa condizione.

Inatnto nell’aula Di Nardo si è svolta una seduta straordinaria del consiglio regionale convocata proprio per discutere dell’emergenza idrica.embedyt]

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author