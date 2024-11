Potenza, la Polizia di Stato contro la violenza di genere

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Polizia di Stato intende rinnovare il proprio impegno attraverso la campagna permanente contro la violenza di genere intitolata “Questo non è amore” che si inserisce tra le attività progettuali, principali, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Diverse le iniziative programmate negli ultimi giorni che hanno visto impegnato personale della Questura di Potenza e del Commissariato di P.S. di Melfi in incontri volti a sensibilizzare i più giovani sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere propedeutici all’appuntamento conclusivo di oggi 25 novembre presso il Centro Sociale di Malvaccaro, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale di Basilicata dell’UNICEF.

Nell’occasione è stato distribuito l’opuscolo “…questo NON è AMORE”, elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, con lo scopo di informare e sensibilizzare sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

A conclusione della giornata, aderendo all’iniziativa “Orange The World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, sostenuta anche dall’Associazione “Soroptimist International Italia”, la facciata della Questura di Potenza si è illuminata simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

