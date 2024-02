Congresso Forza Italia, ‘Gran partecipazione della Puglia’

“Con 95 delegati, tra quelli di diritto e coloro che sono stati eletti dai nostri iscritti durante i congressi, la Puglia sarà presente con grande entusiasmo al Congresso nazionale di Forza Italia. Sarà un’occasione per confermare la determinazione della comunità azzurra della Puglia nel sostenere il nostro partito e per partecipare all’ultima e più importante pagina congressuale dopo gli appuntamenti celebrati nei territori: parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, consiglieri comunali e tutta la nostra classe dirigente si è mobilitata per l’evento di questo weekend. Ringrazio il nostro segretario nazionale Antonio Tajani per aver creduto e fortemente voluto che il nostro partito rilanciasse la sua azione politica nel segno della partecipazione democratica degli iscritti, registrando un grande successo. E lo ringrazio anche perché la sua linea politica è da sempre coerente con gli insegnamenti e la visione del nostro Presidente Berlusconi”. Lo dice in una nota Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

